Inserita in Politica il 14/05/2020 da Direttore Un elicottero dell’Aeronautica Militare impegnato nella ricerca di un peschereccio disperso a Terrasini (PA) Un elicottero HH-139A dell’82° Centro SAR (Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato nella notte dall’aeroporto di Trapani per aggiungersi al dispositivo di ricerca in favore del peschereccio “Nuova Iside” di Terrasini, disperso nel tratto di mare tra San Vito Lo Capo e Ustica.



L´equipaggio in prontezza d’allarme H24 ha ricevuto l´ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE) che ha attivato il personale del Centro SAR di Trapani a seguito della richiesta pervenuta dal M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center - della Guardia Costiera.



L’elicottero è decollato alle 23:45L di ieri 13 maggio ed ha effettuato oltre 2 ore di ricerca a bassa quota sul mare, con l’ausilio dei visori notturni, in cooperazione con le imbarcazioni della Guardia Costiera già operanti sull’area. A termine ricerca, il vettore è rientrato in base alle ore 02:30L di oggi, dove ha ripreso la normale prontezza SAR nazionale, in attesa di un potenziale successivo ordine di missione.



L´82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell´Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d´urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.