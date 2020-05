Inserita in Politica il 13/05/2020 da Direttore ANIFICAZIONE A MARSALA. DOMANI, INTERVENTO DELL’ESERCITO NEL CENTRO STORICO E AL CIMITERO COMUNALE Una nuova iniziativa vede ancora la collaborazione tra il Comune di Marsala e i Militari. Uomini e mezzi dell’Esercito, infatti, effettueranno un intervento di sanificazione in città, nella giornata di domani, Giovedì 14 Maggio. Interessati alla disinfezione sono il centro storico e il Cimitero comunale, dove si opererà nel corso delle ore notturne di Giovedì, dalle ore 22 e fino alle 01 di Venerdì. “Siamo grati ai Militari che, in questo periodo di emergenza sanitaria, costituiscono un importante aiuto nel controllo del territorio, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Di concerto con la Prefettura, li abbiamo già visti impegnati assieme alle Forze di Polizia, ed ora anche in questa attività a beneficio dell’igiene pubblica, in aggiunta ai precedenti interventi che abbiamo effettuato sul territorio”. Nella serata di domani, i cittadini del centro storico sono invitati a non esporre piante aromatiche, biancheria e ad adottare normali precauzioni per i propri animali domestici. Una pattuglia della Polizia Municipale seguirà le operazioni di sanificazione dell’Esercito.