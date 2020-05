Inserita in Politica il 12/05/2020 da Direttore Paceco, donati tremila guanti al Comune Tremila guanti monouso sono stati donati al Comune di Paceco, dal locale supermercato Conad Giaconia, e sono stati distribuiti ai dipendenti comunali in servizio, per la protezione durante le ore lavorative.



Lo comunica il Sindaco, Giuseppe Scarcella, che ieri ha ricevuto la gradita fornitura di guanti, da parte dei dirigenti dell’azienda, insieme all’assessore Matteo Angileri e al consigliere comunale Francesco Valenti.



Intanto, continua la distribuzione di mascherine protettive alla popolazione pacecota: sono circa 10.000 quelle consegnate finora, comprese alcune centinaia recapitate a casa dagli operatori della Protezione civile a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché un migliaio alle case di riposo del territorio comunale.



Nella foto allegata,in primo piano, il Sindaco prende in consegna i guanti dal direttore e dalla vice direttrice del supermercato, Salvatore Manuguerra e Caterina Alonso; dietro, l’assessore Angileri e il consigliere Valenti.