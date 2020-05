Inserita in Politica il 09/05/2020 da Direttore L’Avv. Pietro Lupo nominato Responsabile UNPI per la Città di Palermo “La tutela dei professionisti e del loro lavoro quale garanzia per i cittadini e le imprese, ed in generale, per la nostra società”. Questo è quanto ribadito ieri mattina a Palermo fra i vertici regionali di CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome) ed UNPI (Unione Nazionale Professionisti Italiani).



Nel corso dell’incontro, al quale presenti il dott. Salvatore Maddio, Coordinatore Sud Italia di CIFA, il dott. Gaspare Ingargiola, Responsabile regionale dell’UNPI, (nonché responsabile CIFA per la Provincia di Trapani e responsabile CIFA delle relazioni industriali con la Tunisia), l’Avv. Filippo Inzirillo, Dirigente CIFA Trapani, è stato affidato all’Avv. Pietro Lupo l’incarico di Responsabile UNPI per la Città di Palermo. Apprezzato professionista, Lupo è avvocato patrocinante in Cassazione, esperto in diritto del lavoro, nonché difensore civico per associazioni ambientalistiche.



L’incarico all’Avv. Lupo prevede: il coordinamento delle attività dell’UNPI nel Capoluogo siciliano e nel suo hinterland; l’organizzazione di incontri, dibattiti, seminari formativi nell’ambito giuslavoristico per professionisti ed imprese con l’obiettivo di valorizzare il territorio. “Auguriamo buon lavoro all’Avv. Lupo le cui qualità umane e professionali sono pienamente riconosciute. L’obiettivo di UNPI –ha sottolineato Gaspare Ingargiola- è la crescita della formazione professionale attraverso il coinvolgimento dei diversi sistemi ordinistici con i quali abbiamo avviato un dialogo per l’implementazione di azioni sinergiche volte a favorire, ancor più a seguito dell’emergenza covid-19, lo sviluppo delle professioni e di sistemi innovativi del lavoro, a partire dallo smartworking”.