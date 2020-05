Inserita in Politica il 09/05/2020 da Direttore L´ANAS chiede al Governo la sospensione dei canoni di affitto e delle utenze per il terzo settore L´ANAS chiede al Governo un sostegno per il mondo del terzo settore dalla sospensione dei canoni a misure concrete di finanziamento



La RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) invita il governo a deliberare misure concrete a sostengo del mondo del terzo settore a partire dalla sospensione dei canoni di affitto nonchè dei pagamenti delle utenze per mesi i sei mesi di emergenza COVID deliberati dal Governo il 31 gennaio.



La Presidenza nazionale, a nome di tutti gli affiliati, ritiene non piu rinviabile, da parte del Governo, la questione e le problematiche del terzo settore atteso che come è noto è un settore trainante anche del sistema economico.



Il terzo settore, infatti, si occupa da sempre di creare le condizioni di benessere sociale sia attraverso lo sport che iniziative culturali, sociali e di sostengo ai piu deboli e che, non avendo svolto attività verso in una situazione di crisi finanziaria che si rischia di travolgere tantissime strutture con una perdita in termini di patrimonio culturale e sociale inestimabile.



A tal fine chiede, al Governo, oltre che alla sospensione dei canoni di affitto e delle utenze misure concreti di sostegno quale finanziamenti a fondo perduto alle associazioni di che svolgono attività sociali, implementazione del fondo di rotazione per il sostegno delle associazioni di secondo livello e la pubblicazione di bandi mirati al sostegno delle fasci deboli e dei giovani anche quale strumento d´inserimento nel mondo del lavoro.



Di fronte ad una grave crisi serve il coraggio di misure eccezionali al fine di fronteggiare le difficoltà create dalla pandemia.