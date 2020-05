Inserita in Tempo libero il 09/05/2020 da Direttore Vacanza è relax, benessere e spensieratezza. Un soggiorno al mare, in montagna o in una delle splendide città italiane Vacanza è da sempre sinonimo di relax, benessere e spensieratezza. Un soggiorno al mare, in montagna o in una delle splendide città italiane, rappresenta il modo migliore per staccare la spina dopo un anno di lavoro e di stress.

Da oltre 30 anni GB Viaggi ha scelto la via dell’eccellenza Made in Italy nel settore alberghiero con particolare riferimento ad hotel e villaggi pensati come strutture in grado di offrire il meglio per la vacanza al miglior rapporto qualità-prezzo.

Oggi si presenta davanti una nuova sfida, quella di garantire vacanze serene in assoluta sicurezza. Siamo consapevoli di quanto il coronavirus abbia segnato la quotidianità di milioni di persone cambiandone i ritmi, le abitudini e le prospettive per il futuro. Allo stesso tempo siamo convinti che un graduale ritorno verso la normalità sia la strada migliore per superare questo periodo di grande preoccupazione.

Il nostro impegno si è concretizzato nella realizzazione di un pacchetto ribattezzato VACANZA SERENA. Un vero e proprio ademecum studiato nei minimi particolari per reagire ai dubbi e alle incertezze della Fase 2.

Dalle modalità di prenotazione e pagamento tramite formule a totale garanzia del cliente, passando per i protocolli di sanificazione delle strutture e i servizi esclusivi.

Ecco la formula messa a punto da GB Viaggi per l’estate 2020:

 Prenota il tuo soggiorno ad un prezzo esclusivo a disponibilità limitata versando solo una piccola caparra

 Metti la tua vacanza in cassaforte con il rimborso dell´importo versato fino a 20 giorni prima dell´arrivo

 Rimborso del 100% senza costi aggiuntivi che nel caso in cui il servizio non possa

essere offerto a causa di limitazioni della mobilità e quindi a causa del divieto normativo di spostamento verso la struttura ricettiva.

 Selezione delle migliori strutture scelte fra i GB Club ubicati in Calabria direttamente sul mare

 Servizio spiaggia completo di ombrellone + 2 lettini, assegnati esclusivamente alla tua famiglia, con la garanzia del rispetto della distanza minima di 5 metri.

Garanzia di continua attività di sanificazione degli ambienti esterni.

 Formula Apparthotel o pensione completa a scelta del cliente con la possibilità di sfruttare un’apposita app per usufruire della formula scelta nel ristorante della struttura oppure direttamente a domicilio. Il tutto nel massimo rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale.

 Servizio di sanificazione costante degli spazi interni ed esterni unitamente alla garanzia di una maggiore salubrità degli ambienti grazie alla totale assenza di spazi al chiuso favorita dalla logistica dei villaggi privi di ascensori e corridoi.

 Servizio di assistenza in camera 24 ore su 24.

 Servizio ordinativi e consegna acquisti a domicilio.

 Servizio baby sitter e mini club a pagamento per singolo nucleo familiare finalizzato all’intrattenimento dei bambini

 Servizio lavanderia con consegna a domicilio.

 Parcheggio privato

 Servizio escursioni e visite guidate. Ai soli titolari del pacchetto “vacanza serena”

sarà garantita la possibilità di realizzare escursioni e visite guidate per la singola famiglia ad un prezzo esclusivo.

 Servizio noleggio imbarcazione da diporto con e senza conducente. Ai soli titolari del pacchetto “vacanza serena”, direttamente dalla spiaggia della struttura, sarà garantita la possibilità di noleggiare imbarcazioni con o senza conducente per escursioni e/o trattenimento, ad un prezzo incredibile: soli euro 80,00.

Questo è il momento per regalarsi la normalità.

Questo è il momento per regalarsi una vacanza GB Viaggi.