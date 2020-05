Inserita in Politica il 08/05/2020 da Direttore EMERGENZA COVID-19 AVVIATA LA SANIFICAZIONE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA Alle ore 20,00 di ieri sera oltre una decina di imprenditori agricoli marsalesi partendo con i loro speciali trattori dallo spazio antistante il Monumento ai Mille hanno effettuato la sanificazione di due versanti cittadini oltre che del centro urbano. La loro azione è stata intensificata principalmente nei luoghi di maggiore sosta: davanti ai supermercati, ai generi alimentari, alle poste, alle farmacie.

“Un grazie speciale a questi cittadini che generosamente hanno messo a disposizione il loro tempo e i loro mezzi, e al signor Papavero che ha promosso l´iniziativa – dichiara il Sindaco Alberto Di Girolamo”.

Le operazioni proseguiranno anche la settimana prossima. Nel pomeriggio di martedì, 12 maggio, la speciale squadra del Vigili del Fuoco che ha effettuato la disinfestazione nei locali di via Garibaldi, in quelli della polizia Municipale e al centro sociale di Sappusi, farà altrettanto in quelli ex Tribunale che ospita gli Uffici Tecnici e all’Autoparco Comunale. Ancora da stabilire invece la data in cui l’esercito sanificherà il centro Urbano e il Cimitero. Anche ai Vigili del fuoco e all’Esercito va il mio sentito ringraziamento per la collaborazione offerta”.

A supportare i diversi operatori nell’attività di disinfestazione del territorio saranno gli Agenti della Polizia Municipale diretti dal comandante Michela Cupini.