Inserita in Politica il 07/05/2020 da Direttore A CAMPOBELLO DOMANI RIAPRE IL MERCATINO SETTIMANALE: DISTANZA DI SICUREZZA E MASCHERINE Nel rigoroso rispetto delle misure di igiene e di distanziamento sociale disposte dal Governo per la cosiddetta "Fase 2", a partire da domani, venerdì 8 maggio 2020, ripartirà il mercatino settimanale a Campobello di Mazara.



Lo ha disposto, ieri, con propria ordinanza, il sindaco Giuseppe Castiglione, recependo le recenti indicazioni ministeriali e regionali in base alle quali, all´interno del mercatino, potranno operare esclusivamente gli esercenti del settore alimentare, in quanto considerato "un servizio essenziale" per i cittadini al fine di soddisfare i bisogni primari degli stessi.



Il provvedimento (n. 160 del 6 maggio 2020) è stato adottato dal Sindaco alla luce degli incoraggianti dati relativi alla situazione epidemiologica locale, che ieri ha visto l´azzeramento dei casi a Campobello, con l´obiettivo di contemperare le istanze provenienti sia dai cittadini sia dagli operatori commerciali del comparto con le prioritarie misure indispensabili per tutelare la salute pubblica, riducendo dunque al minimo la possibilità di assembramento che potrebbero favorire il contagio.



A tal fine, il sindaco Castiglione ha disposto che il mercatino si svolgerà lungo la via Archimede (tratto compreso tra la via Marsala e la via Imbriani) e lungo la via Calvario (tratto compreso tra la via Roma e la via Archimede).



Al mercato potrà recarsi un solo componente per nucleo familiare. Si potrà accedere esclusivamente dall´incrocio tra la via Marsala e la via Archimede, mentre l´uscita è consentita all´incrocio tra la via Archimede e la via Imbriani.



Saranno presenti soltanto 12 operatori commerciali, che dovranno indossare guanti e mascherine, usare frequentemente gel per disinfettare le mani e cambiare i guanti ogni qualvolta sarà maneggiato il denaro (in alternativa, sarà possibile definire una figura addetta al solo maneggio del denaro).



I commercianti, inoltre, dovranno far sì che i clienti rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro oltre che il divieto di toccare la merce esposta.



Per quanto riguarda, invece, il cimitero comunale, in considerazione del fatto che nei giorni scorsi l´accesso si è svolto in assoluta sicurezza e che non si è verificato alcun fenomeno di assembramento, il Sindaco conferma le attuali misure in vigore, ossia quelle del limite massimo di 100 visitatori per volta e dell´utilizzo di guanti e mascherine.



A partire da lunedì 11 maggio, infine, riprenderà l´apertura pomeridiana del cimitero comunale, per il momento nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 14 alle ore 17.00.