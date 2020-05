Inserita in Salute il 04/05/2020 da Direttore L´amministrazione comunale ha istituito un punto di distribuzione mascherine gratuite attivo martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio L´amministrazione comunale ha istituito un punto di distribuzione mascherine gratuite nel centro Duchessa (via poeta Vincenzo Ancona, sede anche della guardia medica), attivo martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 20



Possono ritirare le mascherine i residenti nelle seguenti contrade: spiaggia Playa, Molinello, Cuti, Tavolatella, Intavolata, Gemma d´oro, Bevaio merla, Pagliarelli, Gagliardetta, Mangiaferro, Agliastri, Bocca della carrubba.



Il sindaco Nicolò Rizzo e l´assessore alla Protezione Civile Leonardo D´Angelo spiegano che «i dispositivi saranno distribuiti fino ad esaurimento della disponibilità, anche ai cittadini che non hanno ricevuto le mascherine gratuite consegnate a domicilio dai volontari dell´associazione di protezione civile Anopas e dalla associazione Flyteam».