Inserita in Politica il 04/05/2020 da Direttore Solidarietà a vicinanza a Razza da Giorgio Assenza: "Incredibile tanta cialtroneria mafiosa contro chi lavora per tutti" "C´è dell´incredibile nell´animo umano, sempre che di umani si possa parlare in casi come questo... Inammissibile che si possano far pervenire minacce e intimidazioni a chi si sta profondendo e continua a farlo per il bene, e non soltanto per la salute ma in genere, dei siciliani" lo dice Giorgio Assenza riferendosi alla vicenda che sta vedendo vittima di "avvertimenti che non possiamo che definire mafiosi, quanto meno nella loro essenza e nelle modalità" Ruggero Razza.



"So che non saranno queste mascalzonate a fermare l´operato cosciente e responsabile dell´assessore alla Sanità, cui vanno i sensi della mia solidarietà e vicinanza - conclude il presidente dei deputati Questori in Ars - Al contrario, so per certo che l´amico Ruggero continuerà nella sua proba opera a favore di tutti i cittadini, compresi quanti della cialtroneria malandrina non riescono ancora a liberare le proprie coscienze".