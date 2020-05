Inserita in Politica il 03/05/2020 da Direttore Fondo perequativo e due milioni per le ´zone rosse´ Venuti: "Segnale di attenzione verso i Comuni" "L´istituzione di un Fondo perequativo da 300 milioni di euro per sostenere i Comuni, enti su cui graveranno le prime conseguenze dell´emergenza economica causata dal coronavirus, è certamente un segnale di attenzione da parte dell´Assemblea regionale siciliana nei confronti dei sindaci e delle loro comunità. Un sostegno rimpinguato grazie al lavoro del gruppo parlamentare del Pd e del deputato trapanese Baldo Gucciardi". Lo afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, commentando l´approvazione di una modifica alla legge di stabilità regionale, proposta dal Partito democratico in commissione Affari istituzionali e confermata dall´Aula. Il fondo consentirà ai Comuni di compensare le minori entrate che possono derivare dalla riduzione dei tributi locali che gravano sugli operatori economici come ristoranti, bar e attività turistiche. Prevista anche la possibilità per i Comuni di stabilire una indennità aggiuntiva nei confronti di chi è stato impegnato "nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l´emergenza Covid-19", come polizia municipale, Protezione civile e altre categorie.

Sala d´Ercole ha confermato anche l´emendamento Pd che stanzia due milioni di euro per i Comuni di Salemi, Troina, Agira e Villafrati, dichiarati ´zona rossa´ per l´emergenza Covid-19: una misura che servirà a far fronte ai disagi economici subiti dalle popolazioni nelle ultime settimane. "Ringrazio tutti i parlamentari del Partito democratico per l´attenzione dimostrata nei confronti dei Comuni che nelle prossime settimane saranno chiamati al difficile lavoro di ripartenza dopo la fase emergenziale - dice Venuti, che è anche consigliere regionale dell´Anci -. È importante che l´Assemblea abbia condiviso questa attenzione. Per ripartire c´è bisogno di unione di intenti e questi primi passi che arrivano dall´Ars sono confortanti".