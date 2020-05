Inserita in Politica il 03/05/2020 da Direttore l´ANAS esprime felicitazioni a Bernardo Petralia per la nomina a capo del DAP La Presidenza Nazionale in occasione della nomina a capo del DAP (Dipartimento dell´Amministrazione Penitenziaria, del dottor Bernardo Petralia, magistrato, già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo e attualmente alla guida della Procura generale di Reggio Calabria, ha dichiarato a nome dell´ANAS e di tutti i soci “Desideriamo esprimere al magistrato Bernardo Petralia le più sincere felicitazioni per il nuovo incarico che è stato chiamato a ricoprire. Si tratta di un ennesimo compito di prestigio per una delle toghe che si è distinta per professionalità e serietà. A lui l’augurio di Buon Lavoro”.



Per Bernardo Petralia si tratta di un giusto e meritato traguardo professionale.