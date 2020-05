Inserita in Politica il 03/05/2020 da Direttore Castellammare Prosegue in città la distribuzione di mascherine gratuite ai cittadini.

L´amministrazione comunale ha istituito un punto di distribuzione attivo sabato 2 maggio dalle ore 10 alle ore 18, nella chiesa di San Francesco di contrada Costa larga- Fraginesi, per consegnare i dispositivi anche ai cittadini residenti in zone difficilmente raggiungibili delle periferi





Potranno ritirare le mascherine i residenti delle seguenti contrade: Conza, Fraginesi, Costa larga, Pilato, Dagala secca, Grotticelli, Sarmuci, Piano vignazzi, Guidaloca, Ciauli, Acqualavite e Marmora.



Il Comune di Castellammare del Golfo proseguirà anche nei prossimi giorni la distribuzione di circa 15mila mascherine gratuite ricevute dalla protezione civile: i dispositivi di protezione individuale per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19, vengono consegnati a domicilio dai volontari dell´associazione di protezione civile Anopas e dalla associazione Flyteam, fino ad esaurimento della disponibilità.