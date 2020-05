Inserita in Politica il 03/05/2020 da Direttore La nuova community si chiama Docenti Precari organizziamoci per i nostri diritti E´ nata poche settimane fa la community, su tutto il territorio nazionale, di docenti contro il provvedimento adottato dal Ministro dell´Istruzione Lucia Azzolina che proroga all´anno prossimo la riapertura della terza fascia.

Si chiama Docenti Precari - Organizziamoci per i nostri diritti e in poco tempo ha visto coinvolgere su Facebook circa 800 docenti precari.

Il gruppo nasce dall´idea del docente e praticante avvocato Stefano Longo, Locrese classe 1994, laureato in Giurisprudenza all´Università degli studi di Siena.

I docenti chiedono a gran voce che venga rivista questa decisione per salvaguardare l´anno scolastico che verrà evitando la "supplentite" e le migliaia di MAD che andrebbero a inondare le segreterie scolastiche.