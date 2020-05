Inserita in Politica il 02/05/2020 da Direttore Convocata assemblea nazionale ANAS su zoom aperta alle articolazioni Il Presidente nel ringraziare tutti coloro che parteciperanno all´assemblea odierna, convocata su zoom per le ore 16 dove saranno tratti i temi gia indicati nella convocazione e che di seguito sono riportati:



comunicazioni del Presidente (dispositivi di sicurezza - protocolli da adottare - vademecum covid);

approvazione del bilancio consuntivo, proroga per il 2020;

adempimenti amministrativi;

convenzioni;

tesseramento 2020 (ODV - APS - Sportivo - cooperative - fondazioni ed altri enti);

varie ed eventuali



Il Presidente informa gli interessati che se non avessero ricevuto il codice zoom, per il collegamento, di inviare un messaggio su whatsappz al n. 3887534981