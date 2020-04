Inserita in Cronaca il 29/04/2020 da Direttore LA Presidenza dell´ANAS esprime solidarietà alla Famiglia ddell.ag Pasquale Apicella La Presidenza della rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) a nome di tutti i soci e tesserati esprime sinceri e sentite condoglianze alla Famiglia dell´Ag. Pasquale Apicella e si unisce al dolore dei familiari per l´uccisione del loro congiunto nell´adempimento di un dovere. Tutta l´associazione osserverà nell´ora del funerale un minuto di silenzio per esprime solidarietà e vicinanza alla Famiglia.



Ci si augura che il sacrificio dell´agente Pasquale Apicella possa essere esempio per tutti, ha dichiarato il Presidente, e che non sia stata una morte in vana ma sia per tutti un risveglio dei valori del rispetto delle regole e della civile convivenza.



Serve un risveglio della coscienza collettiva, ha continuato il Presidente, che possa far risorgere quei valori universali della vita, offuscati dal relativismo e dall´aternativismo. Troppi morti nell´adempimento del dovere. il che significa,ha continuato il Presidente, che vi è una corsa al profitto ed al benessere facile, senza tenere conto del valore della vita dell´uomo. Occorre, ha concluso il Presidente, rimettere l´Uomo al centro, spogliato della vile materia affinchè possa essere quel creatore "divino" del sistema che guardando al passato costruisce il futuro.