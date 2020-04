Inserita in Politica il 28/04/2020 da Direttore Coronavirus: parte oggi la distribuzione di circa 15mila mascherine gratuite Saranno consegnate a domicilio dalle associazioni Anopas e Fly Team

Il Comune di Castellammare del Golfo distribuirà circa 15mila mascherine gratuite ricevute dalla protezione civile da oggi e per i prossimi giorni



Per evitare assembramenti, i dispositivi di protezione individuale saranno consegnati a domicilio dai volontari dell’associazione di protezione civile Anopas e dalla associazione Flyteam. La consegna partirà dal centro urbano e sarà estesa poi a Balata di Baida, Scopello e periferie.

I dispositivi di protezione individuale per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 saranno consegnati ad ogni nucleo familiare fino ad esaurimento della disponibilità.



«La Protezione civile ci ha fornito di recente un numero di mascherine sufficiente per la distribuzione all’intera cittadinanza che avviamo oggi. Ringraziamo i volontari di tutte le associazioni che si stanno spendendo in favore della popolazione in questo momento di grande emergenza- dicono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo-. A loro va la nostra riconoscenza per il costante impegno con cui operano e ci auguriamo che i presidi di protezione individuale continuino ad esserci forniti così da poterli distribuire ulteriormente dopo questa prima consegna porta a porta. Invitiamo i cittadini ad indossare le mascherine, rimanere a casa ed attenersi alle misure di contenimento per la diffusione del virus».