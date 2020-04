Inserita in Politica il 27/04/2020 da Direttore Covid-19, a Salemi in distribuzione 12.700 mascherine SALEMI (TRAPANI) - È in corso da parte del Comune di Salemi (Trapani) la distribuzione di 12.700 mascherine chirurgiche alla cittadinanza. Sono state fornite dalla Protezione civile regionale. L´assegnazione avverrà in base agli elenchi dell´ufficio Anagrafe del Comune. A distribuire le mascherine saranno i volontari del Gruppo comunale di protezione civile e del Goe direttamente a domicilio. Nei giorni scorsi erano state distribuite altre 500 mascherine, donate dalla Federazione dei pensionati della Cisl Palermo-Trapani, alle famiglie a basso reddito.