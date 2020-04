Inserita in Politica il 25/04/2020 da Direttore 25 APRILE. CONTINUA IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DI MARSALA CON LE FORZE DI POLIZIA, I MILITARI E L’AUSILIO DI UN DRONE I controlli della Polizia Municipale di Marsala, da stamattina effettuati anche con l’utilizzo di un drone, rilevano il buon comportamento dei cittadini riguardo a spostamenti e assembramenti, al fine di evitare il diffondersi del contagio. È quanto ha relazionato al sindaco Alberto Di Girolamo la comandante Michela Cupini, conclusa la prima turnazione di sorveglianza del territorio comunale. I controlli – cui partecipano anche i Militari a sostegno delle Forze di Polizia - proseguiranno fino a tarda serata per poi riprendere domani, così come concordato con la Prefettura di Trapani.