Inserita in Politica il 25/04/2020 da Direttore Il 25 aprile in un tempo sospeso una giornata di storia e valori La Presidenza della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) augura a tutti i soci e tesserati, in questo "tempo sospeso" un giornata di riflessione sui valori della Comunità, dei sacrifici fatti dai nostri avi per la conquista delle libertà e di non abbassare la guardia, il pericolo è sempre "dietro l´angolo". La Storia del Paese, la Resistenza, la Liberazione, la Libertà riottenuta, grandi sacrifici grandi risultati. Ci saranno centinaia di cittadini alle finestre, sui balconi, o anche davanti alle "dirette" sui computer e in tv con tante Associazioni , affiliate e non, che hanno organizzato eventi, ci saremo anche noi, ha dichiarato il presidente, quale baluardo delle libertà e della solidarietà . La RETE ANAS si unisce ai Sindaci ed alle istituzioni nel rinnovare il ricordo del sacrifico fatto dai nostri padri e dei risultati conseguiti per la costruzione del paese che dobbiamo difendere per il futuro della nostra comunità.



IL Presidente ha sottolineato che è un giorno prezioso per guardare ai Valori e alla Storia del Paese. In modo nuovo. Non retorico ma autentico. La rete ANAS, invita tutti, al dì la di dove ci si trovano, davanti ai Monumenti, in Piazza, sui balconi, seguendo gli eventi in tv e sui social, forti di una capacità di identità e della coesione con l´obiettivo di "costruire il futuro" sulle conquistate libertà oggi resilienti al virus, al distanziamento obbligatorio, alle criticità per le imprese e per le famiglie, anche alla crisi climatica.