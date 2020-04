Inserita in Tempo libero il 24/04/2020 da Direttore PENSIONI DI MAGGIO. IN PAGAMENTO ALLE POSTE DAL 27 APRILE TURNAZIONE ALFABETICA. IL CALENDARIO NELLE SEDI DI MARSALA Come avvenuto lo scorso mese, anche per le pensioni relative a Maggio le Poste Italiane anticipano il pagamento. E ciò, come scrivono in una nota indirizzata ai sindaci, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Gli sportelli postali erogheranno i ratei pensionistici a decorre da Lunedì prossimo 27 di Aprile e fino al 2 Maggio. Agli Uffici centrali e periferici, aperti in quelle giornate, si accederà rispettando la turnazione alfabetica - lettera iniziale del Cognome del pensionato - secondo un calendario che tiene conto delle giornate di apertura degli Uffici operativi.



A Marsala, nelle sedi di via GIUSEPPE GARIBALDI e via ROMA, nonché nelle contrade MADONNA CAVA BUFALATA, PAOLINI e CUORE DI GESÙ, il pagamento avverrà:

Lunedì 27 dalla A alla B

Martedì 28 dalla C alla D

Mercoledì 29 dalla E alla K

Giovedì 30 dalla L alla P

Sabato 2 dalla Q alla Z



Ufficio Postale di corso GRAMSCI:

Lunedì 27 (dalla A alla D), Martedì 28 (dalla E alla O), Mercoledì 29 (dalla P alla Z)



Sedi periferiche di BIRGI NIVALORO, SANT´ANNA, RANNA e TERRENOVE:

Lunedì 27 (dalla A alla K), Mercoledì 29 (dalla L alla Z)



I titolari di carta Postamat, carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli Atm Postamat senza bisogno, quindi, di recarsi allo sportello.

Poste Italiane comunica infine che è operativa l’importantissima convenzione stipulata con l’Arma dei Carabinieri a beneficio dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni. Quelli che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono delegare al ritiro i Carabinieri che, in questo periodo di emergenza, provvederanno a consegnarla al domicilio del pensionato.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito aziendale www.poste.it e al numero verde 800.00.33.22.