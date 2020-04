Inserita in Politica il 24/04/2020 da Direttore Pantelleria: Pantelleria, l’Assessore Gutterezinforma: “Ecco il modello da compilare per le attività produttive che vogliono ripartire. Attenzione però alla effettiva fattibilità dell’apertura!” Per chi vuole iniziare ad operare nella filiera della produzione di beni e servizi essenziali come definiti dal Governo centrale, è disponibile un facsimile di modello da trasmettere via pec alla prefettura di Trapani.



Il DPCM del 22 marzo 2020 (art. 1 lett D) consente la prosecuzione delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.

Il Prefetto potrà sospendere le attività qualora ritenesse che queste condizioni non sussistano.



Si raccomanda sempre di rivolgersi al proprio consulente fiscale e del lavoro per valutare la fattibilità della eventuale riapertura in funzione delle prescrizioni obbligatorie richieste nei luoghi di lavoro aggravate dalla normativa di contenimento del contagio.

Le ditte che sono interessate a riaprire devono compilarle il modello e trasmetterlo alla prefettura.

Dopo 3 giorni potranno iniziare a lavorare.