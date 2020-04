Inserita in Politica il 22/04/2020 da Direttore La Presidenza ANAS Informa che sono stati pubblicati gli schemi di bilancio per le associazioni Il Presidente della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha inviato una nota a tutte le articolazioni e affiliate ove li informa che, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in data 18 aprile u.s. in gazzetta ufficiale, la modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo.



La Presidenza, ha comunicato che sia le linee guida che che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi all´ufficio legale e fiscale dell´Associazione al fine di predisporre un documento esplicativo relativo alla compilazione dei bilanci.



Non appena sarà pronta la documentazione, ha precisato il presidente, sarà inviata a tutti gli interessati. Inoltre, al fine di sostenere le piccole associazioni affiliate, sarà costituito un gruppo di lavoro che supporterà le redazione sia della relazione che del bilancio al fine di evitare errori.



Il Presidente ha precisato, infatti, che il mondo del volontariato e dell´associazionismo è in una fase di revisione e avrà nel tempo un ruolo sempre piu rilevante e conseguentemente serve sempre piu personale qualificato e professionale nella gestione amministrativo contabile.



Per maggiori informazioni telefonare al 3887534981

GURS del 18 aprile 2020 - decreto e modulistica schemi di bilancio



Lenee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell´impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore