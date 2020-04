Inserita in Politica il 19/04/2020 da Direttore La giustizia sociale tra professionalità e solidarietà con ANAS La Presidenza della RETE Anas, dopo una riunione con tutti i responsabili del settore Sicurezza e Sanità dell´associazione dove è stato concordato e predisposta una nota di buone prassi per tutti i soci, tesserati e affiliati al fine di prevenire ogni forma di potenziale pericolo per la salute dei volontari e soci.



A tal fine il Presidente ha precisato che sarà inviato, a tutti i presidenti della articolazioni e degli affiliati, il codice di buone prassi di prevenzione da attore in tutte le sedi cosi come prevede la normativa vigente.



Il codice di buone prassi, relativo allo stato di emergenza COVID - 19, vuole essere un sostengo alle sedi, che non hanno certamente l´esigenza di una sensibilizzazione da parte della Presidenza, atteso la loro professionalità e sensibilità, ma vuole essere un valido riferimento e supporto per quanti si avvicinano all´associazione sull´importanza del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute pubblica.



Il presidente, ha precisato, che la nostra associazione, così come tutte le articolazioni e le affiliate hanno sempre rispettato e rispetteranno sempre quelle che sono le norme vigenti anche con riferimento a quelle in materia di sicurezza e di salute pubblica.



E´ costume e tradizione, ha precisato della nostra associazione che "cultura e legalità fanno grande una comunità" ed sollecita tutti gli amici che si avvicinano per qualsiasi ragione, all´associazione di rispettare quelle che sono le norme in materia di sicurezza in generale e in questo momento anche quelle relative alla salute pubblica qual è la distanza, l´utilizzo di guanti, l´utilizzo delle mascherine e tutti quegli accorgimenti utili al fine di evitare il diffondersi del virus che ha colpito il nostro paese.



Non poteva, nel corso dell´incontro esprimere un sincero ringraziamento a tutti volontari per l´insostituibile lavoro che stanno svolgendo sul territorio a favore della popolazione che si trova in difficoltà ed in autofinanziamento a partire dal Gruppo Emergenza Sociali di Palermo che ogni giorno, come è noto, è impegnato a sostenere chi sta attraversando un momento di difficoltà e non ha neanche la possibilità di potere sostenere se stessi oltre che la propria famiglia.



https://tgs.gds.it/programmi/telegiornale/2020/04/17/coronavirus-volontari-consegnano-cibo-agli-anziani-005892c3-e9e4-43cf-9a54-36a7d8d2f9d1/









https://tgs.gds.it/programmi/telegiornale/2020/04/07/coronavirus-spesa-per-le-famiglie-povere-volontari-in-campo-a-palermo-320b38b4-aa34-4967-bac2-bc276d313e21/