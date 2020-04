Inserita in Politica il 18/04/2020 da Direttore Marsala: accordo tra il comune e le associazioni religiose Nella sede del Comando della Polizia Municipale di Marsala, si è tenuta questa mattina, una riunione operativa nell’ambito del protocollo d’intesa che vede insieme Comune, Fondazione “San Vito Onlus” e Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”, a sostegno delle persone in difficoltà che risiedono a Marsala. All’incontro hanno preso parte, il Sindaco Alberto Di Girolamo, il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, il vice Sindaco Agostino Licari, gli assessori Clara Ruggeri, Salvatore Accardi e Andrea Baiata; nonché il Comandante della Polizia Municipale Michela Cupini, e Vito Puccio e Piero Fina, rispettivamente Presidente e consigliere della Fondazione “San Vito Onlus”, braccio operativo della Caritas.

La riunione si è resa necessaria ai fini organizzativi, visto che è stato trasferito il locale per lo stoccaggio delle derrate alimentari dai locali dello Stadio “Nino Lombardo Angotta” nel semi interrato del Comando di Polizia Municipale.

“Il trasferimento, seppur provvisorio in attesa di trovare locali più idonei, si è reso necessario al fine di una maggiore sicurezza. E in particolare sia per garantire la distanza interpersonale necessaria tra i volontari, che per la conservazione delle derrate - ha spiegato il sindaco Di Girolamo. Per il trasporto sia delle materie prime che dei pacchi da consegnare, dal semi interrato a piano terra, opereranno gli impiegati comunali coi mezzi in loro dotazione. Il nostro progetto mira a venire incontro a quante più persone possibile in questo delicato periodo di emergenza coronavirus”.

Molto significative anche le parole del Pastore della Chiesa di Mazara del Vallo.

«Il progetto continuerà anche col nostro impegno – ha detto il Vescovo Monsignor Mogavero – il fine ultimo è l’aiuto alle persone in difficoltà, anche col prezioso supporto dei volontari. Chi condivide queste finalità non può che essere felice di contribuire alle opere di carità che, tutti insieme, stiamo portando avanti».