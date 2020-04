Inserita in Politica il 11/04/2020 da Direttore Il Presidente della RETE ANAS augura una santa e serena Pasqua a tutti gli operatori Il Presidente della Rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) augura a tutti i volontari, soci amici ed a tutte le famiglie un sincero augurio di buona Pasqua.



Un sincero ringraziamento e augurio di una santa e serena Pasqua ai volontari dell´ANAS che anche in questo giorno di festa sono impegnati su tutto il territorio nazionale a sostenere quanti sono in difficoltà. Pasqua, ha precisato il presidente, è per tutti e soprattutto per coloro che stanno attraversando un particolare periodo di crisi causata dalla pandemia che ha colpito il nostro paese.



Il Presidente ha speso parole di elogio e ringraziamento per tutto il comparto sanitario (medici, infermieri e personale amministrativo degli ospedali) che, con professionali è senso di grande responsabilità ed in spregio al pericolo, lo si legge purtroppo dai dati, hanno continuato a svolgere il proprio lavoro per garantire assistenza e solidarietà a quanti hanno contratto la malattia.



In fine, il presidente ha voluto ringraziare tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il quale a seguito della chiusa delle scuole, per ragioni sanitarie, hanno continuato a garantire l´attività didattica a distanza consapevoli delle difficoltà ma anche dell´importanza di svolgere oltre che una funzione educativa-didattica anche sociale.