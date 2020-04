Inserita in Politica il 11/04/2020 da Direttore Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie Messaggio per la Santa Pasqua 2020 Madrid, 11 aprile 2020

Rivolgo il mio pensiero a voi tutti, in un tempo particolarmente difficile. Un tempo che ha alterato in maniera significativa la normalità di molte Nazioni. Un tempo di grande dolore e di profonda solitudine. Un tempo che chiama tutti noi a riflettere sull´autentico senso della vita e della solidale collettività.

Infatti, solo restando uniti potremo vincere questa infausta sfida e sentirci, poi, orgogliosi di noi stessi come singoli e come popoli, lasciando ai posteri un´eredità morale di forza e coraggio.

Ognuno deve contribuire alla custodia di se stesso e degli altri, rispettando fermamente le disposizioni delle Autorità in merito.

Purtroppo, essere distanti ci addolora, ma tutti sentiamo dal profondo del cuore il dovere di testimoniare sentimenti di autentica fratellanza e di amore gli uni verso gli altri. Desidero, dunque, farvi sapere che il mio cuore Napoletano e Siciliano è lì con voi, nella mia cara Italia e nell´amato sud. Parafrasando storiche quanto sentite parole del mio Augusto Avo S.M. il Re delle Due Sicilie Francesco II, posso affermare, che ho respirato la vostra aria e molti dei miei affetti sono colà, dove ho tanti amici e verso i quali nutro grande premura, e che i vostri costumi sono anche i miei costumi.

Lo scorso 9 marzo ho avuto modo di compiere una breve e riservata visita a Napoli, per restituire al culto la Cappella dei Borbone nella Basilica di Santa Chiara, a conclusione dei lavori di restauro, in un clima già di accorta cautela ed estrema preoccupazione, che non mi ha permesso di tenere incontri pubblici.

Resto fiducioso che superata questa prova angosciosa, torneranno tempi migliori, recuperando così tante belle occasioni di incontro.

In segno di vivido affetto e di consolazione desidero formularvi anche i miei auguri più fervidi per una serena Pasqua di Resurrezione, a nome mio e della mia Real Famiglia.



Pedro di Borbone delle Due Sicilie

Duca di Calabria, Conte di Caserta