Inserita in Politica il 10/04/2020 da Direttore NON LASCIATECI SOLI SIAMO L’ANIMA ECONOMICA DEL PAESE E RISCHIAMO IL COLLASSO Le Partite IVA italiane lanciano la loro SUPPLICA agli ARTISTI, agli esponenti del mondo dello SPETTACOLO, della CULTURA, dell’ECONOMIA e dello SPORT:



TESTIMONIACI LA TUA SOLIDARIETÁ



Chiusi in casa con le serrande abbassate, impotenti di fronte a questo pericolo di estinzione del cuore pulsante dell’Economia Nazionale, del FUTURO delle FAMIGLIE degli IMPRENDITORI e dei loro DIPENDENTI.



AIUTATECI



Lo STATO deve intraprendere una nuova POLITICA SOCIALE a favore delle Partite IVA - che sono parte integrante del PAESE ITALIA, rappresentando il 75% del Prodotto Interno Lordo - pertanto NON le spinga ad INDEBITARSI ma ascolti le loro RICHIESTE per trovare ASSIEME la soluzione più idonea ad uscire dal baratro nel quale stiamo finendo. Dobbiamo Risollevarci e Rinascere. TUTTI ASSIEME CE LA FAREMO!!!