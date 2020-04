Inserita in Politica il 09/04/2020 da Direttore "Rimanete a casa e ricordate che permane il divieto di spostamenti, gite fuori porta, nelle seconde case e verso luoghi di villeggiatura. Giovedì 9 aprile sarà effettuato il terzo intervento di sanificazione ambientale: inizierà dalle ore 18 fuori dal centro abitato e interesserà il territorio cittadino fino all´alba del 10 aprile



Il sindaco Nicolò Rizzo precisa ancora una volta che: «si tratta del terzo intervento di sanificazione con specifici prodotti indicati dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus Covid-19. Invito la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni facendo attenzione agli animali domestici e non lasciando all´esterno panni stesi e alimenti» .



«Chiedo ancora con forza ai cittadini di rimanere sempre a casa, uscire solo per l´acquisto di alimentari e farmaci e osservare le misure anti contagio da coronavirus con particolare attenzione alle imminenti giornate festive di Pasqua e pasquetta quando saranno potenziati i controlli e, in base all´ordinanza n 15 del presidente della Regione siciliana dell´otto aprile, permane il divieto di spostamenti -conclude il sindaco Nicolò Rizzo-: gite fuori porta, nelle seconde case e verso luoghi di villeggiatura».