Inserita in Politica il 07/04/2020 da Direttore Solidarietà e sostegno con i volontari ANAS La nostra comunità è sempre stata solidale con chi si trova in difficoltà è quanto ha dichiarato il Presidente Zonale ANAS di Roccapalumba in occasione dell´emergenza dichiarata dal Governo sia nazionale che regionale.

Anche il gruppo RoccapalumbaSolidale tramite una raccolta fondi ha destinato all´associazione ANAS Zonale Roccapalumba una parte del ricavato in derrate alimentari.

Il Presidente della sede Zonale A.N.A.S. Rosolino Di Carlo, con un comunicato, rende noto a tutti gli interessati ed in particolare a chi si trova in difficoltà causa questa pandemia che può recarsi presso la sede ANAS presso il centro sociale del Paese di Rocapalumba.

La sede è aperta il lunedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.



In fine il Presidente ha dichiarato "Abituiamoci a convivere con questo virus per molto tempo rispettiamo le regole, rispettiamo gli altri usando le mascherine, protegiamoci usando i guanti e lavarci spesso le mani,uscire solo per necessità"

Io resto a casa.