Inserita in Politica il 05/04/2020 da Direttore la Redazione ed il direttore augurano a tutte una santa domenica delle Palme La Redazione ed il direttore augurano a tutti ed in particolare ai propri lettori i piu sinceri auguri di una santa domenica delle Palme con l´auspicio che presto si possa ritornare alla normalità con un patrimonio in piu, aver riscoperto valori che e tradizioni che erano ostate offuscate da una vita frenetica e materiale.