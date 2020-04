Inserita in Politica il 04/04/2020 da Direttore Paceco, avviata la consegna a domicilio dei buoni spesa È iniziata oggiAggiungi un appuntamento per oggi nel territorio di Paceco, e proseguirà nei prossimi giorni, la consegna dei buoni spesa predisposti dall’Amministrazione comunale per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.



I buoni spesa, consegnati da volontari della Protezione Civile al domicilio di quanti hanno già avanzato richiesta, possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Paceco, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.



Ad oggi, gli esercizi commerciali convenzionati sono i seguenti:



Macelleria Coppola Antonino - Via Placido Fardella, 69



Macelleria Azzurra 2000 - Via Sapone,1



Macelleria Oddo Maurizio - Piazza V. Emanuele, 19



Sisa Supermercato - Via Ugo Foscolo, 104



Macelleria Mazzara Michele - Dattilo, Via Garibaldi, 32



Carni Oddo - Nubia, Via Garibaldi, 106



Conad Giaconia - Via Circonvallazione Est, snc



Dall’elenco è stato escluso il Conad Superstore di Via Libica, nella zona Industriale di Trapani, perché ubicato fuori dal territorio comunale di Paceco e quindi non raggiungibile dalla cittadinanza pacecota.