Inserita in Politica il 02/04/2020 da Direttore Raccolta fondi a favore del Gruppo di Emergenza Sociali L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) articolazione Territoriale della Lombardia lancia tra i propri soci una raccolta fondi da destinare a tutte quelle persone che non riescono più ad assicurare a sè e alla propria famiglia neanche i beni di prima necessità ed assistiti dalla sede ANAS GES (Gruppo Emergenze Sociali). L´iniziativa di solidarietà prevede che le somme raccolte vengano devolute interamente alla Sede GES di Palermo per contribuire all´acquisto di beni di prima necessità e aiutare chi in questo momento chi ha particolare bisogno di sostegno alimentare.



"Pure in un momento di difficoltà individuale e collettiva e con il protrarsi della misure restrittive abbiamo il dovere di impegnarci nella solidarietà verso i più deboli - ha dichiarato il presidente della rete Regionale della Lombardia -. In fine il Presidente ha precisato che, per coloro che ritengo opportuno, possono direttamente procedere all´acquisto di beni di rima necessita ed a lunga conservazione e consegnarli ai volontari dell´ANAS GES Palermo. Ogni contributo, sotto qualsiasi forma, sarà una goccia nel mare ma si sa, il mare è cosi grande ma è fatto da tante gocce.



Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico al seguente Iban: IT 36 J 03111400000000000889 intestato a ANAS REGIONALE LOMBARDIA come causale "Donazione per emergenza Covid - 19 GRUPPO GES".



La solidarietà va manifestato con atti concreti e non con annunci, e l´ANAS Lombardia ha attivato un´azione di sostegno reale ai fratelli di Palermo. IN fine il Presidente ha precisato che il rendiconto, corredato da estratto conto sarà pubblicato sul sito dell´Associazione.