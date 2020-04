Inserita in Politica il 01/04/2020 da Direttore Rinviato l´inizio del Corso di Geopolitica: l´arte del Governare a data da destinarsi Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) informa tutti coloro che avevano effettuato l’iscrizione al corso di geopolitica, “L’arte del governare: la geopolitica nell’era della globalizzazione”, il cui inizio era previsto per questo sabato che a causa dell’emergenza Coronavirus la partenza è stata rinviata a data da destinarsi .



Se qualcuno degli iscritti al corso, per ragioni personali non potesse più partecipare, l’associazione è pronta a restituire la quota di iscrizione.