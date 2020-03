Inserita in Politica il 31/03/2020 da Direttore L´ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala sarà per alcune settimane convertito in Covid-Hospital L´ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala sarà per alcune settimane convertito in Covid-Hospital per fronteggiare l´eventuale emergenza sanitaria nel Trapanese.



Lo ha deciso l´Azienda sanitaria provinciale nel quadro della pianificazione strategica regionale imposta dalla epidemia.



Saranno attivati - non appena saranno consegnate le attrezzature, già acquistate - 108 posti letto Covid-19, più altri 26 di terapia intensiva e sub-intensiva.



Al momento, nel presidio ospedaliero di Marsala risultano attivati: 12 posti letto Covid, 6 di terapia intensiva e 4 sub-intensiva.



Inoltre, nello stesso ospedale, é operativo un reparto "zona grigia", destinato, con 6 posti letto, a pazienti sottoposti a tampone in attesa dell´esito dell´esame. Presente anche un reparto "pre-Covid", destinato a chi, pur risultando positivo al primo tampone, presenti una sintomatologia riconducibile a infezione da Coronavirus e quindi in attesa di un secondo test.



Dal 28 marzo, la struttura marsalese non accetta più pazienti che non abbiano patologie correlate al Covid-19. Infatti anche il 118 porta i pazienti del territorio presso gli altri pronto soccorso dell´Asp di Trapani.



"Siamo in piena emergenza e tutti siamo chiamati a fare sacrifici e ad essere solidali -si legge nella nota dell´Asp- ma abbiamo comunque pensato anche a non creare molti disagi.



Per garantire l´assistenza ai cittadini del comprensorio, all´interno all´ospedale è stata individuata un´area di emergenza straordinaria in grado di far fronte alle prime necessità, dopo le quali i pazienti saranno trasferiti in altre strutture".