Inserita in Politica il 29/03/2020 da Direttore Clochard assistiti dall´ ANAS GES Palermo multati perchè vivono per strada Il Presidente Nazionale della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha evidenziato il delicato ed insostituibile lavoro che i volontari dell´ANAS stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale per aiutare chi è in difficoltà economica e sociale.



Nel quotidiano confronto con le presidenze delle articolazione territoriali della rete ed in particolare con la Presidenza dell´ANAS GES (gruppo Emergenze Sociali) di Palermo ha appreso che diversi senza fissa dimora (clochard), assistiti dai volontari dell´ANAS GES sono stati multati perchè in giro senza alcuna motivazione.



Il Presidente, nell´apprendere dei verbali, nel rammaricarsi della circostanza, ha precisato che l´ANAS scriverà al Prefetto ed al Ministro degli Interni per segnalare gli incresciosi episodi verificatesi anche a Palermo.



In particolare ha specificato l´inutile accanimento nei confronti di persone il cui destino è stato infausto, cosi come l´applicazione, senza quel minimo di buon senso, della norma, che ha porta ad infierire nei confronti di chi non ha nulla, neanche una tenda dove andare a vivere.



Elevare verbale a chi non ha nulla, nemmeno una casa, ed è la ragione per cui vive per strada (noto come senza fissa dimora) ai sensi dell´art. 650 del c.p. per aver violato il DPCM è sicuramente corretto sotto l´aspetto formale, ma, a tutti è richiesta quel minimo di buon senso nell´applicazione della norma.