Marsala: AGENDA URBANA: PUBBLICATI I PRIMI DUE AVVISI "Nonostante i problemi creati dal Coronavirus continuiamo a lavorare Sono stati pubblicati all'Albo della Regione Siciliana e a quello del Comune lilibetano i primi due avvisi di Agenda Urbana, il sistema urbano policentrico della Sicilia occidentale che vede aggregati i Comuni di Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano.

L’Organismo Intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale – Comune di Marsala ha infatti approvato e pubblicato i primi due avvisi a valere sull’Azione 2.2.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 per la realizzazione di Azioni integrate per lo sviluppo urbano Interoperabilità banche dati pubbliche e sull’Azione 2.2.1 – Digitalizzazione della pubblica amministrazione (sempre del PO FESR 2014/2020).

Il ritardo nella pubblicazione degli avvisi è stato dovuto alla lentezza burocratica della Regione Siciliana.

“Il nostro impegno per attingere ai fondi europei, malgrado il difficile momento che stiamo attraversando, non viene meno – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Grazie al lavoro dell’Organismo intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale entriamo nel vivo della nostra progettualità anche per evitare il rischio di perdere risorse europee fondamentali per lo sviluppo dei cinque comuni che fanno parte di questa importante iniziativa. Presto pubblicheremo anche gli altri avvisi che ci consentiranno di beneficiare complessivamente di 70 milioni di euro e più specificatamente 18 per il Comune di Marsala, 17 per Trapani, 15 per Mazara del Vallo, 12 per Castelvetrano e 8 per Erice”.

Con l’Azione 2.2.3 – Interoperabilità banche dati pubbliche - i Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani potranno in particolare presentare azioni progettuali per l’acquisto di beni e servizi, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo della digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili.9

La dotazione finanziaria- per tutti e 5 i Comuni - di questo Avviso è pari a 977.742 euro.

Con l’Azione 2.2.1 – Digitalizzazione pubblica amministrazione – sempre gli stessi Comuni possono porre in essere quanto necessario per la:

• digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni nei vari ambiti della PA;

• implementazione e diffusione di servizi interoperabili nel quadro del Sistema Pubblico di Connettività;

• attivazione di soluzioni integrate per le smart-cities e communities.

La dotazione finanziaria di questo secondo Avviso, sempre per tutti i Comuni di Agenda Urbana, è pari a € 1.815.806 euro.

Le domande – per la partecipazione a entrambi gli avvisi - vanno inviate entro le ore 24:00 del 22 aprile prossimo all’indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it.

A breve seguirà la pubblicazione degli altri avvisi.