Inserita in Politica il 24/03/2020 da Direttore Pantelleria: parte ‘Videogiochiamo’, dedicato ai bimbi più piccoli. Un´altra iniziativa pantesca per cercare di portare allegria e sollievo alle famiglie e ai più piccoli costretti in casa a causa del Coronavirus.



L´Assessorato alle Politiche Sociali ha accolto con entusiasmo l´iniziativa di DPlanet e l´Associazione Agorà mirata ad offrire un servizio di animazione gratuito online per i bambini panteschi.



"Videogiochiamo è uno spazio Skype che consentirà ai bambini di fare giochi, laboratori, balli, baby dance e tanto altro. Si tratta di attività che Dora Pia Brignone già effettua durante l´anno sull´isola e che hanno sempre avuto un grande successo, ora le abbiamo trasferite in digitale," afferma Angelo Casano, Presidente dell´Associazione Agora.



"Utilizzeremo la piattaforma Skype, di facile accesso per tutti. Il servizio sarà disponibile: ogni mercoledì dalle ore 16.00 per i bambini a partire dall´età di 6 anni; ogni giovedì dalle ore 16.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni."



"Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi durante i flashmob, dalla Pagina Facebook del Comune di Pantelleria (https://www.facebook.com/comunedipantelleria/), questa è un´altra importante iniziativa, oltre a quelle messe in atto dall´Assessorato che mi compete e dall´Assessorato alla Pubblica Istruzione, che si può realizzare grazie alla disponibilità e alla sensibilità dei giovani panteschi di DPlanet e dell´Associazione Agorà, che si sono messi a disposizione volontariamente," dichiara l´Assessore Francesca Marrucci.



"Spero veramente che altre associazioni del territorio prendano esempio e propongano attività e servizi all´Amministrazione Comunale per aiutare i cittadini ad affrontare questo periodo di isolamento e soprattutto per ribadire una comunità, per dirsi tale, deve basarsi sul mutuo supporto. Un grazie a questi giovani professionisti, nella speranza di poter annunciare nei prossimi giorni altre proposte similari."



Per essere aggiunti alla piattaforma Skype, i genitori dovranno comunicare il proprio account di Skype ai seguenti contatti:





Tel. 3661503960





Su Skype contattare l´account Dora Pia Brignone



Pagina Facebook Dplanet