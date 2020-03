Inserita in Politica il 24/03/2020 da Direttore Marsala: CHIUSE LE ISOLE ECOLOGICHE CITTADINE ECCEZION FATTA PER QUELLA DEL SALATO Sospensione temporanea delle Isole Ecologiche cittadine a decorrere da domani, mercoledì 25 marzo, eccezion fatta che per quella del Salato che funzionerà regolarmente.

Lo ha disposto l’Amministrazione Di Girolamo considerato che i cittadini debbono rimanere nelle loro abitazioni e che i rifiuti solidi urbani vengono regolarmente ritirati direttamente davanti le abitazioni con il servizio “Porta a Porta”.

Nello specifico è stata disposta la chiusura del CCR di contrada Ponte Fiumarella, di quello di contrada Cutusio e del punto di conferimento temporaneo di contrada Fossarunza (Isola ecologica del Signorino).

Il Sindaco Alberto Di Girolamo e il suo Vice, Agostino Licari, titolare della delega all’Ecologia hanno anche disposto che nel contempo si provveda alla eliminazione e alla bonifica delle micro discariche dislocate nel territorio comunale.