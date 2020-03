Inserita in Politica il 24/03/2020 da Direttore Burocrazia Europea contro il Popolo ITALIANO ostacolando gli aiuti Spesso si legge sui giornali "l´Europa è contro l´Italia", attribuendo ad una nobile istituzione, che come è noto, è stata concepita in ITALIA da statisti di grande valore, con una visione chiara del futuro sia sotto l´aspetto economico che strategico - geopolitica di altissimo profilo - .



Il problema non è l´Europa, ma sono alcune rappresentanti - corrotti e fuori dalla realtà - che per interessi sconosciuti tentano di farci Odiare un grande progetto dei nostri "padri", che, per per interessi di alcuni, è degenerato in un progetto economico finanziario volto a creare miseria nella popolazione europea.



Che questi alti burocrati dell´Europa vogliono il male del popolo ITALIANO lo si comprende anche dal fatto che gli aerei Russi contenenti gli aiuti sanitari siano stati obbligati a fare quasi il periplo del mondo per poter raggiungere la destinazione - ITALIA- a causa della mancanza di autorizzazioni di alcuni stati dell´UE a farli transitare nel loro spazio aereo; aiuti sanitari destinati al popolo Italiano.



