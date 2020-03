Inserita in Politica il 24/03/2020 da Direttore LAVORO AGILE, ANCHE SEA FAVIGNANA ORGANIZZA IL NUOVO REGIME DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI. ASSICURATI LA PIENA FUNZIONALITÀ DELLA CENTRALE ELETTRICA E DEI SERVIZI SEA Favignana si unisce all´appello delle istituzioni locali, regionali e nazionali e raccomanda alla popolazione di seguire in modo scrupoloso le disposizioni governative in materia di distanziamento sociale, principale strumento per contrastare la diffusione del Coronavirus.



È quanto si legge in una nota rivolta alla collettività da parte della Società, che ribadisce la propria vicinanza agli abitanti dell´isola , invitando tutti a rimanere a casa il più possibile, limitando gli spostamenti alle situazioni di estrema necessità e adottando tutte le precauzioni possibili, a partire dai dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti, congiuntamente al mantenimento della massima distanza da un individuo all´altro.



La Società, inoltre, sottolinea l´importanza delle pratiche di smart working nelle aziende per prevenire il contagio: il lavoro agile è stato organizzato con successo già da oltre una settimana da tutto il comparto amministrativo e dai capi servizio di SEA, che operano regolarmente dai propri domicili avvalendosi di piattaforme on line messe a disposizione dal governo.



Un nuovo regime di servizio che nulla toglie al lavoro svolto in termini di efficacia e che si sta rivelando particolarmente funzionale anche grazie al confronto serrato tra i dipendenti, costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni sicure per ripristinare le attività abituali e garantire, al contempo, la massima qualità.



"Ringraziamo – si legge a conclusione della nota –l´amministrazione comunale di Favignana per l´attenzione con la quale sta affrontando l´emergenza sociale e sanitaria in atto: una gestione impeccabile ed estremamente concreta che rappresenta un modello di perfetta organizzazione territoriale dinanzi a fatti inattesi e gravi".