Inserita in Politica il 20/03/2020 da Direttore Coronavirus, tutti i consiglieri comunali di Petrosino donano i gettoni di presenza alla locale Caritas Tutti i consiglieri comunali di Petrosino doneranno i propri gettoni di presenza alla locale Caritas. L´iniziativa, alla quale aderiscono i consiglieri comunali all’unanimità, è stata intrapresa dal massimo consesso civico a seguito di un confronto telefonico odierno tra il Presidente del Consiglio comunale di Petrosino, Davide Laudicina, e i capigruppo di "Cambia Petrosino" e "Adesso il Futuro", rispettivamente Sebastiano Paladino e Vincenzo D´Alberti, per dare un contributo tangibile in questo difficile periodo all´associazione caritatevole che da anni offre un sostegno alle persone che ne hanno maggiormente bisogno. All’iniziativa parteciperanno anche il sindaco e tutti gli assessori.