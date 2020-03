Inserita in Politica il 18/03/2020 da Direttore la RETE ANAS esprime solidarietà e vicinanza alle vittime del coronavirus La Presidenza nazionale e l´associazione tutta esprime solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari a causa del coronavirus 19.



La Presidenza deporrà un mazzo di fiori simbolico per le vittime del coronavirus anche in considerazione del fatto che i funerali, per ragioni di salute pubblica, si svolgono in totale solitudine e l´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) vuole essere vicina a tutte le famiglie che si sono viste privare dell´affetto dei loro cari a causa del coronavirus, e che non hanno potuto nemmeno accompagnare il defunto per salutarlo nel suo ultimo viaggio.