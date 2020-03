Inserita in Politica il 17/03/2020 da Direttore ALCAMO: COVID 19 - INTENSIFICATI I CONTROLLI SUGLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A darne notizia il Primo Cittadino Domenico Surdi che dichiara “Le vie d’accesso alla città e le arterie dove era stato registrato maggiore afflusso, nella mattinata di ieri, sono state controllate dalle pattuglie dei nostri vigili urbani.

In questi giorni sono stati fatti centinaia di controlli alle autocertificazioni: chi non sarà in grado di giustificare o dirà il falso sarà denunciato. Occorre responsabilità e rispetto per gli altri.

Continuiamo a fare la nostra parte: rimaniamo a casa”.