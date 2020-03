Inserita in Politica il 14/03/2020 da Direttore Coronavirus. Farmaci e spesa a domicilio a cura della Croce rossa Servizi Sociali ed associazioni di volontariato attivi per chi ha necessità L´amministrazione comunale, in collaborazione con il comitato di Alcamo della Croce Rossa, ha attivato un numero che consente di farsi consegnare a domicilio farmaci e spesa: occorre chiamare il numero 3461525620 (Tommasa) e concordare con gli operatori la consegna a casa di ciò che serve telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. I volontari consegneranno i farmaci anche il sabato in caso di urgenza. Intanto l´amministrazione comunale ricorda che dal lunedì al venerdì sono attivi gli uffici dei Servizi Sociali ai quali può rivolgersi chi ha esigenze e necessità urgenti e non rimandabili.



«In collaborazione con il comitato di Alcamo della croce rossa, che ringraziamo per la collaborazione, anziani, persone con disabilità e chi per vari motivi deve rimanere casa in questi giorni di emergenza, possono richiedere agli operatori la consegna a domicilio di farmaci e alimentari contattando il numero in funzione anche per Castellammare. Inoltre ricordiamo che sono attive anche le associazioni di volontariato convenzionate con il Comune che raggiungono anziani e chi ha difficoltà negli spostamenti sempre per servizi essenziali come acquisti di farmaci e spesa -spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti-. Continua la sua attività ininterrottamente anche il banco alimentare e chi ha particolari esigenze o necessità può contattare i servizi socio assistenziali che invieranno i volontari delle associazioni, anche di protezione civile, al domicilio di chi ha bisogno di aiuto ».



L´ufficio Servizi Socio Assistenziali che si trova in via poeta Vincenzo Ancona n 3, II piano, ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 (telefono: 0924592207/238).



«Rimante il più possibile a casa, è un sacrifico necessario- proseguono il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti-. C´è in funzione un coordinamento operativo comunale per fronteggiare l´emergenza e tutti i componenti sono impegnati per invitarvi ad evitare di uscire da casa perché è necessario contenere il contagio da coronavirus così come da misure previste dal Governo. Ognuno può fare la sua parte, lavorando da casa se è possibile, limitando gli spostamenti al solo lavoro o agli acquisti di farmaci ed alimentari, per i quali è sufficiente esca una sola persona a famiglia, lavandosi spesso le mani e -concludono il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti- disinfettando gli oggetti con i quali si viene a contatto».