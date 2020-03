Inserita in Cronaca il 12/03/2020 da Rossana Battaglia London Wine Fair non ha paura del Coronavirus: fiera confermata...per ora Nessun passo indietro. Anzi. Da Londra si alza la voce di Hannah Tovey, organizzatrice della London Wine Fair che, al magazine britannico “The Drinks Business” svela che la fiera inglese si farà.

Come da programma. Ossia dal 18 al 20 maggio all’Olympia Exhibition Centre. Nessuna paura del Coronavirus e una positività invidiabile. Ancora nel Regno Unito i casi di contagio da Coronavirus sono pochissimi. E gli organizzatori non pensano ad un aumento esponenziale. "Noi abbiamo pensato a tutto - svela Tovey - All´evento mancano più di due mesi e i rischi del Coronavirus sono inferiori rispetto a quelli che si potevano avere a Dusseldorf con il ProWein (prevista dal 15 al 17 marzo prima della decisione di cancellarla). Pensiamo che la cosa giusta da fare sia lavorare per andare avanti.Non serve fare in maniera diversa e il Governo prevede che il problema si affievolirà con il migliorare della stagione".

Insomma tutto confermato. Almeno per ora e a meno di clamorose inversioni di tendenz dei focolai di contagio. Quest´anno la fiera festeggerà l´edizione numero 40. "Oltre il 90 per cento dei nostri visitatori sono britannici - prosegue ancora Tovey - e poco meno del dieci per cento dei visitatori potrebbe essere eventualmente interessato da un blocco del traffico aereo, per cui a subire disagi, al limite, potrebbero essere i nostri espositori, praticamente tutti stranieri. In quel caso, a rappresentare i brand internazionali del vino ci penseranno gli importatori. Non è una scelta avventata ma se qualcosa dovesse cambiare ci faremo trovare pronti, magari con un rinvio in autunno. Anche perché la cancellazione della ProWein rende indispensabile una fiera internazionale per il settore".