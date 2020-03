Inserita in Politica il 11/03/2020 da Direttore smart-working all´ANAS per garantire i servizi a soci amici affiliati e studenti La Presidenza dell´Associazione comunica a tutti i soci, amici, simpatizzanti che a causa del grave problema che ha colpito la comunità ed in ottemperanza a quanto disposto dal Governo gli uffici sono chiusi sino al 03 aprile 2020. Il personale continuerà a lavora in remoto ed a rispondere ai seguenti numeri telefonici per le informazioni relative a:



Corsi E-campus universitari, master ed in generale alla formazione contattare il al cell. 3460373139;



Al tesseramento, affiliazione ed attività sociali al cell. 3473868244;



Garanzia giovani, Borse Lavoro, Tirocini formativi, Corsi sicurezza, Servizi Domiciliari, Progetti attivi, Servizio Civile Universale al cell. 3458453752.



Qualora non fossero raggiungibili ai numeri sopra riportati si prega di inviare una mail a:



per corsi e-campus universitari, master, didattica a uni@anasitalia.org



per le affiliazioni ed il tesseramento a affiliazione@anasitalia.org



per le attività sociali e varie a info@anasitalia.org



per progetti di inserimento ed avvio al lavoro staff@anasitalia.org



per comunicazioni urgenti a anasnazionale@pec.it / presidente@anasitalia.org