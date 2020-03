Inserita in Cultura il 08/03/2020 da Direttore Marsala: L´igiene non è solo associata ad una superficie pulita. Un alto livello di pulizia non corrisponde ad un alto livello di igiene. Spesso nelle camere viene rimosso lo sporco immediatamente visibile, e tralasciato ciò che è invisibile ad occhi nudi. I germi infatti possono essere facilmente trasferiti dal bagno al resto delle camere, mettendo a rischio la salute dei tuoi ospiti.



Creare un ambiente e un´esperienza unica ed igienica per i tuoi ospiti è essenziale. Una scarsa esperienza in termini di igiene potrebbe essere dannosa per la tua struttura ricettiva, con un impatto sulla lealtà dei clienti, rendendo meno probabile il loro ritorno presso la tua struttura. Strutture pulite e igieniche, aree comuni e servizi igienici svolgono un ruolo chiave nel trasformare un normale soggiorno in una piacevole ed unica permanenza. Il livello di igiene rappresenta uno dei fattori più importanti quando si consiglia dove dormire ad amici e colleghi.



L´Associazione Strutture Extralbeghiere e Locazione Breve di Marsala, in collaborazione con La Luminosa Service e A DueService, hanno creato un marchio di qualità per garantire un ambiente igienico e biancheria disinfettata per gli ospiti che soggiornano nelle strutture associate.



Tutti i soci potranno avvalersi della professionalità delle due società, incaricate rispettivamente per i servizi di pulizia ed i servizi di lavanderia, che assicurano un altissimo standard di settore come la certificazione ISO 9001:2008 e procedure a basso impatto ambientale.



Il marchio verrà presentato ufficialmente giorno 10 marzo a Marsala durante l´evento "Tourism Meeting Point" (Misure e distanze di sicurezza minime di 1mt garantite come da decreto del Presidente del Consiglio. Iscrizioni a numero chiuso fino a riempimento)