Inserita in Tempo libero il 01/03/2020 da Direttore Quiz archeologico per il sito neolitico di Mazara i fori sono naturali o artificiali? In Sicilia, nella provincia di Trapani , e nel Comune di Mazara del Vallo, esistono numerosi insediamenti di importanza archeologica, iniziando da quelli dell’epoca del neolitico.



Nella zona archeologica di San Cusumano sono stati rinvenuti due insediamenti, il primo dell’età del rame, il secondo di età romana-imperiale.



Il tutto verrà documentato prossimamente in un breve reportage, con un video della serie “archeologia minore” .



In quest’area sono stati trovate delle rocce con diverse tipologie di fori: sono naturali, oppure artificiali ?



Il loro diametro ? 14-17 cm circa..



E’ stato proposto un quiz archeologico”..





Il premio, per la risposta più probabile e circostanziata, data la scarsità di mezzi del settore archeologico, sarà poco più che simbolico..



Un aperitivo offerto da Salvatore Bensai nel bar Caffè ALBURA in Via Molo Caito 23, quello all’angolo con la chiesa di S. Nicolò Regale..



L’offerta è valida fino a mercoledì 4 Marzo alle ore 24.00 .. Le risposte vanno indirizzate a info@topbtw.com



Per chi desidera vederli e toccarli.. ecco le coordinate per una gita in campagna:



37° 43´ 04.082" E / 12° 40´ 34.303" E a quota +117 mt