Inserita in Politica il 28/02/2020 da Direttore IL Questore LA Rosa riceve i cinque nuovi Ispettori Sono stati ricevuti dal Questore La Rosa i cinque nuovi Vice Ispettori, vincitori dell’11° concorso interno, assegnati al termine del periodo di formazione tecnico professionale, alla Questura di Trapani. Si tratta dei Vice Ispettori RaffaeleCinquegrani, proveniente dalla Sezione Polizia Stradale di Trapani, GiuseppeCuciti, VitoDi Giorgi, Romano Ignazio e SirhindiYounus, già in servizio, con differenti qualifiche, presso gli Uffici della Questura e dei Commissariati di P.S. distaccati.

Ai nuovi Vice Ispettori, che vantano esperienze plueriennali in vari settori e specializzazioni della Polizia di Stato, il Questore di Trapani ha evidenziato l’importanza del nuovo ruolo rivestitoe delle accresciute responsabilità. Ai neo promossi Vice Ispettori, che sono stati assegnati ad uffici investigativi e di controllo del territorio della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia, vanno i migliori auguri del Questore e di tutti i colleghi per il rinnovato impegno professionale al servizio della collettività.